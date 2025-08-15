Звезда «Ворониных» ответила на сообщения о завершении карьеры из-за болезней

Актриса Галина Стаханова опровергла слухи о завершении карьеры из-за болезней

Российская актриса Галина Стаханова, известная по ролям в сериалах «Ранетки» и «Воронины», опровергла сообщения о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Ее цитирует «Абзац».

84-летняя артистка призналась, что ее беспокоят заболевания, нормальные для ее возраста. Тем не менее она чувствует себя хорошо и продолжает сниматься в кино.

«Я работаю, снимаюсь и буду сниматься! Режиссеры довольны, моему агенту постоянно звонят и предлагают новые работы. Слава богу, меня еще зовут в кино», — подчеркнула Стаханова.

Ранее сообщалось, что Стаханова страдает от сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Mash, актриса быстро устает и с трудом ходит, поэтому режиссеры перестали приглашать ее на съемки.