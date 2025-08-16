Мир
Американист оценил начало встречи Путина и Трампа

Американист Ярыгин: Начало встречи Путина и Трампа выглядит многообещающим
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Начало встречи президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Анкоридже выглядит позитивным и многообещающим. Такое мнение в разговоре с RT выразил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

Он отметил, что лидеры двух государств проявили высокое уважение друг другу и доверие. Так, американский президент ожидал подхода российского коллеги по ковровой дорожке. «Президенты кратко поговорили на ковровой дорожке по пути от самолетов. Так как президент Трамп не говорит по-русски, значит президент Путин говорил на английском, подготовившись, что не может не оценить президент Трамп», — указал Ярыгин.

Американист прокомментировал и рукопожатия глав РФ и США для фотосъемки, отметив, что при рукопожатии руку из руки коллеги никто не вырывал.

Кроме того, обратил внимание эксперт, рукопожатия выглядели равноудаленными. Президенты дружески похлопывали друг друга по плечу. «Необычным ходом стало приглашение Трампом Путина проехать к месту встречи в автомобиле Трампа, на которое Путин выразил согласие», — подчеркнул Ярыгин.

Ранее член Совета Федерации Наталия Косихина заявила, что президенты России и США продемонстрировали высокий уровень доверия друг другу. Она отметила, что лидеры двух стран отправились на переговоры в одном лимузине.

