Россия
13:49, 16 августа 2025Россия

Армия России ударами гаубицы уничтожила крупный опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Минобороны России заявило об уничтожении опорного пункта ВСУ у Клебан-Быка в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска точными ударами гаубицы 2А65 «МСТА-Б» уничтожили крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Клебан-Бык на константиновском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, опорный пункт обнаружили в ходе воздушной разведки операторы беспилотников Южной группировки войск. Объект оказался оборудован крупнокалиберными пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами.

Отмечается, что потери ВСУ составили как минимум 11 человек — их без признаков жизни обнаружили в ходе осмотра места удара.

Ранее беспилотники и артиллерия Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами и ликвидировали взвод бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе Клебан-Быка. Потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет беспилотников.

