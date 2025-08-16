Мир
До Путина в лимузине Трампа ездили только два иностранных лидера

The Hill: До Путина в лимузине Трампа ездили два иностранных лидера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pool / REUTERS TV / Reuters

До президента России Владимира Путина как минимум два иностранных политика имели возможность прокатиться в бронированном лимузине Cadillac One по прозвищу The Beast. На это указало издание The Hill, передает ТАСС.

Уточняется, что в 2017 году во время первого президентского срока американского лидера Дональда Трампа в машине ездил Эммануэль Макрон. В том же году компанию президенту США составил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Кроме того, как отмечает агентство, на размещенной в архивной версии сайта Белого дома фотографии, датированной июнем 2010 года, занимавший на тот момент пост президента РФ Дмитрий Медведев запечатлен в лимузине президента США в компании экс-лидера США Барака Обамы.

15 августа в Анкоридж (штат Аляска) прошли переговоры президентов РФ и США. По прилете Владимир Путин нарушил традицию передвигаться за рубежом на своем автомобиле, пересев в лимузин главы Соединенных Штатов.

Ранее российского лидера успели запечатлеть в лимузине главы Белого дома. Сквозь стекло видно, как президенты разговаривают и улыбаются.

