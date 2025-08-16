В США рассказали о нарушенной Путиным традиции на встрече с Трампом

WSJ: Путин нарушил традицию ездить на своем авто и пересел в лимузин Трампа

Президент России Владимир Путин нарушил традицию передвигаться за рубежом на своем автомобиле, пересев в лимузин главы Соединенных Штатов Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно информации издания, предложение о совместной поездке к месту переговоров на бронированном Cadillac One по прозвищу The Beast поступило от американского лидера после совместной фотосъемки.

Отмечается, что обычно глава РФ в любой точке мира передвигается на собственном транспорте. В этот раз все также было готово к тому, чтобы Путин по прилете в Анкоридж направился на встречу на автомобиле Aurus.

Ранее российского президента успели запечатлеть в лимузине американского лидера. Репортерам удалось снять, как главы двух стран едут в бронированном автомобиле Beast концерна Cadillac. Сквозь стекло видно, как президенты разговаривают и улыбаются.