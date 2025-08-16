Мир
ЕС попросили Трампа учитывать мнение Украины

Bloomberg: Лидеры ЕС заявили Трампу о необходимости учитывать мнение Украины
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Лидеры Европейского союза (ЕС) заявили президенту США Дональду Трампу о необходимости учитывать мнение Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам людей, знакомых с ходом обсуждения, европейские официальные лица приветствовали дипломатические усилия президента США, повторив при этом свои призывы к трехсторонней встрече между Трампом, президентом России [Владимиром Путиным и президентом Украины [Владимиром Зеленским]», — говорится в публикации.

В ходе разговора лидеры ЕС также заявили Трампу, что Украине нужны надежные гарантии безопасности для обеспечения любого мирного соглашения. Разговор длился около часа.

15 августа на Аляске состоялись первые за четыре года переговоры между двумя лидерами. Они прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон, штат Аляска.

