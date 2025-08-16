ЕС заявил о готовности ужесточить санкции против России

Лидеры ЕС в заявлении подтвердили готовность оказывать давление на Россию

Лидеры стран — участниц Европейского союза (ЕС) в совместном заявлении по итогам российско-американского саммита на Аляске подтвердили готовность оказывать давление на Россию, включая ужесточение санкций против страны. Текст документа опубликован на сайте Еврокомиссии.

«Пока боевые действия на Украине продолжаются, мы готовы продолжать оказывать давление на Россию. Мы также готовы ужесточать санкции и расширять экономические меры, чтобы оказывать давление на российскую военную экономику», — отмечается в заявлении.

Европейские лидеры подчеркнули, что будут придерживаться такой политики, пока не будет достигнуто соглашение о справедливом и прочном мире на Украине.

Ранее лидеры стран Евросоюза опубликовали совместное заявление по итогам саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, в котором выступили с требованиями по Украине. Кроме того, они выразили готовность работать с главой Белого дома над организацией трехстороннего саммита в формате Россия — США — Украина.