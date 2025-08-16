Петков: Европа является лишним звеном в урегулировании конфликта на Украине

Европа является лишним и вредным звеном в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил лидер политической партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков в беседе с ТАСС.

По его словам, встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске показала, что в мире большой политики наиболее эффективно работает система взаимоуважения и диалога. Он призвал решать проблемы через дипломатический диалог, а не через угрозы и силу.

«Полагаю, что действия больных на голову политиков так называемого Запада, которые откровенно мешают урегулированию конфликта на Украине, будет справедливо оценено», — сказал политик.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала прошедшие переговоры между лидерами России и США. Политик отметила, что теперь достичь соглашения по Украине стало возможно, хотя сделать это все еще сложно.