Мир
13:35, 16 августа 2025Мир

Евросоюз обвинили в криминализации дипломатии с Россией

Ульянов: ЕС самоустранился от участия в урегулировании конфликта на Украине
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Maffei / Shutterstock / Fotodom

Европейский союз (ЕС) «почти криминализировал» дипломатию в отношениях с российской стороной. Об этом в Telegram-канале написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, ЕС фактически самоустранился от участия в урегулировании украинского конфликта.

«ЕС практически криминализировал дипломатию с Россией и проиграл. Предпочли остаться на обочине», — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что послы ЕС обсудят дальнейшие шаги по Украине после саммита на Аляске. Заседание пройдет без помощников и мобильных устройств, что должно уменьшить риск утечки сведений.

