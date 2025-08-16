Спорт
10:37, 16 августа 2025Спорт

Фетисов высказался об уехавших из России спортсменах

Фетисов: Мы совсем перестали себя уважать, зачем нам нужны уехавшие спортсмены?
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об уехавших из России спортсменах. Его слова в субботу, 16 августа, приводит РИА Новости.

«Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то черной форме. А те, кто решил уехать и всех обманул, — давайте еще сделаем их национальными героями. Зачем нам нужны уехавшие спортсмены?» — задался вопросом Фетисов. Депутат отметил, что ему противна сложившаяся ситуация.

В данный момент большинство российских спортсменов отстранены от международных соревнований либо выступают в нейтральном статусе. Флаг и гимн страны находятся под запретом. Санкции были наложены после начала специальной военной операции на Украине.

Фетисов — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы. В 1989 году хоккеист уехал в США, где до 1998 года выступал в Национальной хоккейной лиге. За время заокеанских выступлений Фетисов заработал более 5,5 миллиона долларов. После завершения карьеры он работал тренером, после чего сосредоточился на политической деятельности.

    Все новости