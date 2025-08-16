Наука и техника
Глава «Ростеха» заявил об иностранных заказах на новейший российский истребитель

Чемезов заявил, что на российский истребитель Су-57 есть иностранные заказы
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

На новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 есть иностранные заказы. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире Первого канала.

По его словам, партнеры России проявляют очень большой интерес к истребителю. «У нас уже есть конкретные заказчики. Сегодня многие страны занимаются созданием самолетов пятого поколения, в том числе и Соединенные Штаты, и Россия, но именно наш самолет участвует в реальных боевых действиях», — подчеркнул Чемезов, отметив, что Су-57 во многом превосходит зарубежные аналоги.

Ранее эксперт Роман Гусаров заявил, что вооружение и авионика сделали Су-57 кошмаром Вооруженных сил Украины. По его словам, характеристики российского истребителя дадут ему преимущество в бою с западными самолетами F-16 и Mirage. Кроме того, универсальность истребителя позволяет ему применять как планирующие бомбы, так и гиперзвуковые ракеты.

До этого польское издание Interia заметило, что Россия усилила удары истребителями Су-57 по военным целям на Украине, а также изменила тактику применения этих самолетов.

