Сенатор США Грэм не исключил окончания боевых действий на Украине до Рождества

Боевые действия на Украине могут закончиться задолго до Рождества, но актуальным этот «осторожно оптимистичный» прогноз будет только в том числе, если состоится трехсторонняя встреча между президентами США, России и Украины. Об этом в интервью Fox News заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его мнению, если саммит с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится, то глава Белого дома введет серьезные санкции против России и тех, кто покупает у нее нефть и газ.

Накануне на Аляске состоялась первая за четыре года встреча российских и американских лидеров. В составе делегаций они обсудили украинский вопрос и отношения между двумя странами.

Трамп оценил встречу на десять из десяти, хотя признал, что сделки добиться не удалось. Путин также выразил удовлетворение от прошедших переговоров. Обе стороны отказались сообщить какие-либо детали разговора и решили не отвечать на вопросы журналистов, а само общение продлилось меньше, чем ожидалось.

Помощник президента России Юрий Ушаков утверждает, что тема проведения трехстороннего саммита с участием Путина, Трампа и Зеленского во время переговоров не обсуждалась. В свою очередь, сам Трамп пообещал, что будет присутствовать на встрече Путина и Зеленского, если они захотят. Президент Украины неоднократно заявлял о готовности говорить с российским лидером, однако в Москве отмечали, что для встречи должны сложиться определенные условия.