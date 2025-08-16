Глава российского региона рассказал о меняющейся каждый день обстановке

Обстановка в Белгородской области меняется практически каждый день, особенно в приграничных муниципальных образованиях, и зачастую не в лучшую сторону. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Так, по его словам, за последние несколько дней ситуация изменилась в Белгороде из-за участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Стараемся предпринимать дополнительные меры по защите мирного населения. Например, в Белгороде увеличили состав скорой помощи на четыре медицинские бригады, в том числе и реанимационные. В приграничных муниципалитетах защищаем наших врачей на автомобилях скорой помощи "мангалами"», — указал глава Белгородской области.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ атаковали пять населенных пунктов российского региона, нанеся удары по домам и машинам жителей. По его данным, повреждения получили семь автомобилей и четыре частных дома, а также неэксплуатируемый социальный объект. В одном из населенных пунктов повреждены линии электропередачи.