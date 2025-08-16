Макрон обвинил Россию в якобы невыполнении обязательств

Россия якобы имеет склонность не выполнять свои обещания. С такими обвинениями выступил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети Х.

«Очень важно извлечь все уроки последних 30 лет, в частности из склонности России не выполнять свои собственные обязательства», — заявил французский лидер.

По мнению Макрона, установление мира на Украине должно сопровождаться «незыблемыми гарантиями безопасности», и поэтому в скором времени «коалиция желающих» проведет встречу, чтобы обсудить конкретные шаги по реализации этой инициативы. Глава государства отметил, что США также намерены внести свой вклад.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил о необходимости обеспечения безопасности Украины. Он подчеркнул, что Москва готова над этим работать.

Также депутат Европейского парламента (ЕП) от Бельгии Руди Кеннес призвал Европу понять, что Россия тоже хочет установления мира.