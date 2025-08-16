Мерц созвал внеочередное совещание после переговоров на Аляске

Bild: Мерц созвал внеочередное совещание кабмина после разговора с Трампом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц созвал внеочередное совещание кабинета министров после разговора с президентом США Дональдом Трампом по итогам его переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет Bild.

Сообщается, что телефонная конференция канцлера с министрами состоится в 10:30 по берлинскому времени (11:30 мск). Мерц, уточняет Bild, намерен обсудить итоги переговоров Трампа и Путина на Аляске.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп проинформировал его о своей встрече с Владимиром Путиным и раскрыл содержание переговоров. Он также поддержал предложение Трампа о проведении трехсторонней встречи с участием президента России.