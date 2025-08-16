Культура
23:25, 16 августа 2025

Моргенштерн решил закрыть бизнес в России

Рэпер Моргенштерн подал в налоговую заявление о ликвидации своего ИП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Алишер Моргенштерн

Алишер Моргенштерн. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) инициировал прекращение деятельности своего индивидуального предпринимательства (ИП). Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные СПАРК.

Заявление в налоговую службу подано 15 августа. Ликвидация ИП будет завершена к 25 августа.

В январе Моргенштерн опубликовал фото из реабилитационной клиники и сообщил, что начал проходить лечение. Он рассказал, что планирует провести трезвым весь 2025 год. По словам рэпера, 2024-й стал худшим годом в его жизни из-за депрессии, неудачных отношений и зависимости от запрещенных веществ.

