Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:44, 16 августа 2025Бывший СССР

На Украине возмутились истерией американских журналистов из-за Путина

Дубинский: Американские СМИ вспомнили, что Путину можно задавать вопросы
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американские журналисты вдруг вспомнили, что президенту России Владимиру Путину можно задавать вопросы, и устроили настоящую истерию. Поведением западных СМИ возмутился обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Интересно наблюдать, какую истерию устроили журналисты перед началом встречи [президента США Дональда] Трампа и Путина. Сегодня эти "глубокомысленные" левые СМИ вдруг вспомнили, что у Путина можно что-то спросить. А чего ж вы три года молчали?», — написал он.

Нардеп подчеркнул, что за это время американские СМИ написали «тонны» аналитики на темы вроде «гендерных туалетов», но не удосужились взять ни одного комментария у «человека, от решений которого зависят миллионы жизней».

Ранее Трамп проигнорировал вопрос журналистов о послании Путину. Корреспонденты задали главе США вопрос: «Господин президент, какое послание вы передадите президенту Путину?». В ответ Трамп многозначительно промолчал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделки нет». Путин и Трамп подвели итоги переговоров. Саммит на Аляске завершился

    Россиянам рассказали о вреде чрезмерного поедания арбузов

    Посол обозначил дальнейшие шаги РФ и США после встречи Путина и Трампа

    Зеленский обратился к Трампу с просьбой перед саммитом на Аляске

    На Украине возмутились истерией американских журналистов из-за Путина

    В Кремле объяснили отказ Путина и Трампа от вопросов журналистов на пресс-конференции

    Результаты переговоров с Путиным для Трампа оценили одной фразой

    Врач рассказал о вреде кофе натощак

    Трамп оценил завершившийся саммит с Путиным «на десятку»

    На Украине назвали встречу Путина и Трампа «ничегобургером»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости