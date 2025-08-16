Дубинский: Американские СМИ вспомнили, что Путину можно задавать вопросы

Американские журналисты вдруг вспомнили, что президенту России Владимиру Путину можно задавать вопросы, и устроили настоящую истерию. Поведением западных СМИ возмутился обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Интересно наблюдать, какую истерию устроили журналисты перед началом встречи [президента США Дональда] Трампа и Путина. Сегодня эти "глубокомысленные" левые СМИ вдруг вспомнили, что у Путина можно что-то спросить. А чего ж вы три года молчали?», — написал он.

Нардеп подчеркнул, что за это время американские СМИ написали «тонны» аналитики на темы вроде «гендерных туалетов», но не удосужились взять ни одного комментария у «человека, от решений которого зависят миллионы жизней».

Ранее Трамп проигнорировал вопрос журналистов о послании Путину. Корреспонденты задали главе США вопрос: «Господин президент, какое послание вы передадите президенту Путину?». В ответ Трамп многозначительно промолчал.