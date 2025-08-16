Мир
22:57, 15 августа 2025Мир

Трамп проигнорировал вопрос журналистов о послании Путину

Трамп не стал отвечать на вопрос СМИ в аэропорту о послании Путину
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Wu Xiaoling / Globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп в рамках начальной фазы саммита с президентом России Владимиром Путиным отказался отвечать журналистам на вопрос о том, какое «послание» он хочет передать в ходе встречи. Об этом сообщает РИА Новости.

Американские телеканалы показали, как корреспонденты задали главе США вопрос: «Господин президент, какое послание вы передадите президенту Путину?» В ответ Трамп многозначительно промолчал.

Ранее Путин и Трамп встретились в аэропорту Анкориджа. Журналисты, находящиеся на саммите, сообщили, что переговоры уже начались.

Сразу после того, как президенты РФ и США пожали друг другу руки, они сфотографировались для прессы. Вскоре лидеры сели в президентский лимузин Трампа и уехали вместе. Как уточняется, встреча стран пройдет в формате «три на три», а не «один на один», как планировалось изначально.

