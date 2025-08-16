Бывший СССР
На Украине заявили о ноже в спину от Трампа

FT: Трамп вонзил Украине нож в спину своей позицией по Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathaniel Wilder / Reuters

Тот факт, что президент США Дональд Трамп сменил свою позицию по конфликту на Украине, является ножом в спину для Киева. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Это настоящий удар в спину», — заявил газете неназванный украинский чиновник.

По мнению другого украинского источника, смена позиции главы Белого дома обусловлена тем, что он просто хочет поскорее заключить сделку.

Ранее издание The Washington Post (WP) сообщило, что Трамп провел напряженный телефонный разговор с Зеленским и европейскими лидерами после российско-американского саммита на Аляске.

По данным The New York Times (NYT), американский лидер предложил Зеленскому уступить России территории в Донбассе в обмен на заключение мирного соглашения.

