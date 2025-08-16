Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:36, 16 августа 2025Силовые структуры

Неподалеку от Крымского моста нашли мины

МЧС: У железнодорожных путей неподалеку от Крымского моста нашли 9 мин
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«ГУ МЧС России по Республике Крым» / Telegram

Девять взрывоопасных предметов нашли сотрудники МЧС у железнодорожных путей неподалеку от Крымского моста. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму в Telegram-канале, опубликовав видео обезвреживания боеприпасов.

«В Ленинском районе пиротехники МЧС России уничтожили восемь противотанковых мин и один саперный заряд. Работу осложняла близость к железнодорожному полотну», — уточнили в пресс-службе министерства.

На кадрах видно, что мины обнаружили под слоем грунта в нескольких метрах от железнодорожного полотна. Специалисты вели работы в перерывах между движением составов.

Ранее в Амурской области сотрудники ФСБ задержали жителя за попытку диверсии на железнодорожном перегоне Транссиба. Ему грозит до 20 лет колонии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная дата встречи Трампа, Путина и Зеленского

    «Не надо бояться быть глупым». За что несколько поколений россиян любили Олега Табакова?

    Популярная японская певица умерла незадолго до концерта

    Раскрыто содержание письма Путину от Мелании Трамп

    Стало известно о возможном участии Эрдогана в саммите ШОС

    Неподалеку от Крымского моста нашли мины

    Средства ПВО за полчаса сбили четыре украинских БПЛА

    Моргенштерн решил закрыть бизнес в России

    Рядом с отелем в столице Сирии взорвался автомобиль

    Букмекерская контора загорелась в Новой Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости