Неподалеку от Крымского моста нашли мины

МЧС: У железнодорожных путей неподалеку от Крымского моста нашли 9 мин

«ГУ МЧС России по Республике Крым» / Telegram

Девять взрывоопасных предметов нашли сотрудники МЧС у железнодорожных путей неподалеку от Крымского моста. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму в Telegram-канале, опубликовав видео обезвреживания боеприпасов.

«В Ленинском районе пиротехники МЧС России уничтожили восемь противотанковых мин и один саперный заряд. Работу осложняла близость к железнодорожному полотну», — уточнили в пресс-службе министерства.

На кадрах видно, что мины обнаружили под слоем грунта в нескольких метрах от железнодорожного полотна. Специалисты вели работы в перерывах между движением составов.

Ранее в Амурской области сотрудники ФСБ задержали жителя за попытку диверсии на железнодорожном перегоне Транссиба. Ему грозит до 20 лет колонии.