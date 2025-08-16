Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:09, 16 августа 2025Интернет и СМИ

Стало известно об одной детали поездки Путина и Трампа в лимузине

В лимузине с президентом Трампом до Путина ездили лишь два иностранных лидера
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

В лимузине с президентом США Дональдом Трампом до визита его российского коллеги Владимира Путина на Аляску ездили лишь два иностранных лидера. Об этом сообщает Fox 26 News.

Сообщается, что до президента России на лимузине ездили действующий президент Франции Эммануэль Макрон и экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «В 2017 году Трамп ехал с Макроном в президентский дворец в Париже. Абэ ехал в президентском лимузине с Трампом во время визита на золотой курорт во Флориде», — уточняется в публикации.

Издание пишет, что в лимузине также и ездил и бывший президент России Дмитрий Медведев. Однако, уточняет СМИ, это было при предшественнике Трампа — Бараке Обаме.

Ранее Дональд Трамп, подводя итоги встречи 15 августа с Владимиром Путиным, оценил ее «на десятку» по десятибалльной шкале. Тогда состоялись первые за четыре года переговоры между двумя лидерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начало большого и тернистого пути». Что политики и военкоры говорят об итогах саммита Трампа и Путина на Аляске

    Лидеры ЕС провели бессонную ночь в ожидании итогов саммита на Аляске

    Страна ЕС заметила одно изменение в мире после встречи Путина и Трампа

    Стало известно об одной детали поездки Путина и Трампа в лимузине

    Зеленскому предрекли роль козла отпущения Трампа

    В Рязанской области объявили 18 августа днем траура

    Медведев рассказал об ответственности Украины за переговоры

    Описан характер разговора Трампа с Зеленским и лидерами НАТО

    Раскрыто послание Трампа Зеленскому после встречи с Путиным

    Фотограф случайно заснял записи Путина со встречи на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости