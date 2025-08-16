Путешествия
20:26, 16 августа 2025Путешествия

Пилот решил помешать бывшей девушке засудить его и обвинил ее в попытке взорвать самолет

PYOK: Пилот Frontier Airlines обвинил бывшую девушку в попытке взорвать самолет
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Megan Varner / Reuters

Пилот крупной авиакомпании Frontier Airlines решил помешать бывшей девушке засудить его и обвинил ее в попытке взорвать самолет. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что 25-летний Эндрю Бреннеман состоял в отношениях со стюардессой несколько месяцев, однако вскоре она ушла от него из-за домашнего насилия. Девушка подала в суд на бывшего бойфренда в его родном Кентукки, США, и должна была полететь туда в мае на слушание дела.

Однако накануне ее вылета Бреннеман позвонил в аэропорт и сообщил, что у его экс-возлюбленной бомба. Он хотел помешать ей прибыть в суд. Пассажирку задержали и обыскали, но вскоре освободили. На заседание она все же попала и даже добилась справедливости. Бреннеман был арестован и лишился работы.

