Политолог спрогнозировал возможные сроки проведения новой встречи Путина и Трампа

Политолог: Новая встреча Путина и Трампа может состояться осенью

Немецкий политолог Александр Рар спрогнозировал возможные сроки проведения новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, следующие переговоры могут состояться уже осенью 2025-го, когда Вооруженные силы Украины будут более истощенными. Это приведет к большей сговорчивости со стороны Киева, допустил эксперт. Рар также заметил, что в результате этой встречи будет достигнуто перемирие. Кроме того, он предположил, что Украине удастся войти в состав Евросоюза.

Ранее Трамп по итогам переговоров с Путиным заявил, что европейские страны должны «немного поучаствовать» в урегулировании конфликта на Украине. Он подчеркнул, что возможность достичь соглашения теперь зависит от украинского лидера Владимира Зеленского и европейцев.

