Путин и Трамп сели в один автомобиль и уехали

Путин и Трамп встретились на Аляске и уехали вместе на автомобиле Cadillac

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп скрылись от камер журналистов в аэропорту Анкориджа, уехав вместе на автомобиле Cadillac. Трансляция ведется на сайте «Известий».

Путин прошелся по красной дорожке после того, как вышел из трапа самолета, пожал руку Трампу, после чего политики попозировали вдвоем в рамках короткой фотосессии. Вскоре лидеры двух сверхдержав сели в авто и уехали вместе, сидя на задних сиденьях.

Ранее Трамп первым приземлился в Анкоридже, однако до появления борта с Путиным он оставался в своем лайнере, ожидая гостя.