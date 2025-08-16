Забота о себе
17:43, 16 августа 2025

Раскрыт способ узнать о проблемах со здоровьем по цвету налета на языке

Терапевт Устинова: Желтый налет на языке может указывать на проблемы с печенью
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Налет на языке может быть признаком некоторых заболеваний, заявила терапевт, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Елена Устинова. Способ узнать о проблемах со здоровьем по цвету налета она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

Устинова объяснила, что о заболеваниях может говорить желтый налет на языке. Он появляется при проблемах с желудочно-кишечным трактом, а также при проблемах с печенью, особенно если возникает с обеих сторон языка и сопровождается желтизной склер глаз.

Если налета совсем нет, а язык приобрел ярко-малиновый оттенок, также стоит насторожиться, уточнила врач. По ее словам, такой симптом может указывать на дефицит витаминов группы B, B9, B12 или анемию.

Бело-серый налет может свидетельствовать о кандидозе полости рта и проблемах с ЖКТ, а плотный белый появляется при ангине и ОРВИ, подчеркнула Устинова. При этом несильный белесый налет на языке, который особенно ярко проявляется по утрам, врач назвала вариантом нормы.

Устинова добавила, что налет на языке не всегда говорит о заболеваниях. «Он может быть связан с физиологическими особенностями, с какими-то болезнями или просто быть результатом совокупности факторов. Язык может многое рассказать, но самостоятельно ставить диагноз — опасно», — подчеркнула она.

Ранее диетолог Джоанна Аподака заявила, что некоторые ежедневные привычки могут привести к проблемам с желудком и кишечником. Одной из них она назвала недостаточное употребление воды.

