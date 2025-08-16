Раскрыты планы Трампа по гарантиям безопасности Украине

WSJ: Трамп заявил Европе о готовности дать Украине прямые гарантии безопасности

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами по итогам саммита на Аляске заявил о готовности предоставить Украине прямые гарантии безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп заявил лидерам европейских стран, что он более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили прямые гарантии безопасности Украине», — передает издание.

При этом, как отметили собеседники газеты, характер потенциального участия Вашингтона в заключении соглашения о прекращении конфликта не уточнялся.

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будут предоставлены не в формате НАТО. Он также сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным им удалось во многом согласовать в том числе этот вопрос.