17:38, 16 августа 2025Мир

Раскрыты планы Трампа по гарантиям безопасности Украине

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами по итогам саммита на Аляске заявил о готовности предоставить Украине прямые гарантии безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп заявил лидерам европейских стран, что он более чем когда-либо готов к тому, чтобы США предоставили прямые гарантии безопасности Украине», — передает издание.

При этом, как отметили собеседники газеты, характер потенциального участия Вашингтона в заключении соглашения о прекращении конфликта не уточнялся.

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине будут предоставлены не в формате НАТО. Он также сообщил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным им удалось во многом согласовать в том числе этот вопрос.

