Сдавшийся в плен наемник из Азербайджана поблагодарил российских военных за спасение

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемник из Азербайджана сдался в плен в окрестностях села Петровское и поблагодарил солдаты ВС РФ за спасение. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российские военные спасли ему жизнь. «Я вообще не стрелял. Я автомат бросил, все бросил», — отметил он.

Ранее пленный ВСУ Петр Климишевский рассказал об азербайджанском наемнике, командующем второй ротой 225-й бригады, который утилизировал украинцев. По словам украинского бойца, азербайджанец говорил на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана, а также «вторую роту сливал очень быстро».