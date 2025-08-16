Бывший СССР
01:50, 16 августа 2025
Бывший СССР

Сдавшийся в плен наемник из Азербайджана поблагодарил российских военных за спасение

ТАСС: Сдавшийся в плен наемник из Азербайджана поблагодарил ВС РФ за спасение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемник из Азербайджана сдался в плен в окрестностях села Петровское и поблагодарил солдаты ВС РФ за спасение. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российские военные спасли ему жизнь. «Я вообще не стрелял. Я автомат бросил, все бросил», — отметил он.

Ранее пленный ВСУ Петр Климишевский рассказал об азербайджанском наемнике, командующем второй ротой 225-й бригады, который утилизировал украинцев. По словам украинского бойца, азербайджанец говорил на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана, а также «вторую роту сливал очень быстро».

