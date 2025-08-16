Мир
Описан характер разговора Трампа с Зеленским и лидерами НАТО

Axios: Разговор между Трампом, Зеленским и лидерами стран НАТО стал непростым
Платон Щукин
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Разговор президента США Дональдом Трампом с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО, состоявшийся после его переговоров с главой России Владимиром Путиным, оказался непростым. Об этом рассказал журналист портала Axios Барак Равид, передает РИА Новости.

Он добавил, что Зеленский полетит в Вашингтон на встречу с Трампом уже в понедельник, 18 августа. Каких-либо подробностей разговора источник журналиста не привел.

Вскоре сам президент Украины в своем Telegram-канале подтвердил, что в понедельник, 18 августа, вылетит в США. Он сообщил, что говорил с Трампом по телефону в общей сложности полтора часа, из которых около часа занял личный разговор.

На пресс-конференции по итогам саммита Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов, ограничившись тем, что высказали удовлетворение от общения. Президент США констатировал, что сделку заключить не удалось, но заявил о большом прогрессе, не уточнив, в чем именно он заключается. Также он добавил, что повременит с введением новых санкций.

Перед началом переговоров Трамп говорил, что основной их темой должно стать перемирие, но стороны не поднимали этот вопрос. Уже после встречи президент США сказал, что готов присутствовать на встрече Путина и Зеленского, если те захотят, однако помощник президента России Юрий Ушаков опроверг обсуждение темы трехстороннего саммита.

