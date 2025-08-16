Мир
США захотели прийти к одному соглашению после встречи Путина и Трампа

CNN: США хотят обсудить с РФ соглашение по контролю над вооружениями
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американская сторона хотела бы обсудить с Россией соглашение относительно контроля над вооружениями. Об этом сообщают журналисты телекомпании CNN со ссылкой на источники.

Как уточняет американский чиновник на условиях анонимности, в Вашингтоне есть определенная готовность обсудить с Москвой параметры соглашения о контроле над вооружениями. При этом все же подчеркивается, что подробности «потенциальной ядерной сделки» едва ли будут обсуждаться во время саммита.

Незадолго до этого Путин и Трамп встретились в аэропорту Анкориджа. Переговоры лидеров двух государств уже начались.

