Стало известно о новой встрече коалиции союзников Украины

AFP: Встреча коалиции желающих по Украине состоится 17 августа

Встреча «коалиции желающих», в которую входят страны, оказывающие помощь Украине, состоится 17 августа. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

Отмечается, что во встрече, которая пройдет в формате видеоконференции, примут участие премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры других стран — участниц объединения.

Ранее Макрон сообщил, что в ближайшее время «коалиция желающих» проведет новую встречу для обсуждения дальнейших шагов по украинскому вопросу. В своем заявлении французский лидер также призвал продолжать давление на Россию до тех пор, пока не будет установлен «прочный и долгосрочный мир, уважающий права украинской стороны».