Стало известно о приказе Генштаба ВСУ любой ценой завладеть одним населенным пунктом

РИА Новости: Генштаб ВСУ приказал любой ценой взять Новоконстантиновку
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказал 225-му отдельному штурмовому полку любой ценой завладеть Новоконстантиновкой в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, на Новоконстантиновке сосредоточены основные усилия противника в регионе. «В атаках принимают участие максимальное количество личного состава и техники, также задействуются подразделения ССО (сил специальных операций — прим. «Ленты.ру»)», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что для подтверждения контроля над селом украинским штурмовикам поручено предоставить видеозапись.

Ранее сообщалось, что в ходе попытки записать этот ролик ВСУ потеряли до 70 процентов живой силы, задействованной для выполнения задачи. Кроме того, уничтожены две боевые машины пехоты и бронетранспортер.

    Все новости