ВСУ потеряли до 70 % штурмовиков ради видео о взятии села под Сумами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки атаковать на сумском направлении и понесли большие потери ради видео о взятии населенного пункта Новоконстантиновка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей силовых структур.

Собеседник агентства рассказал о двух провальных попытках украинских военных атаковать в районе Новоконстантиновки и Алексеевки. Российские войска уничтожили до 70 процентов живой силы штурмовых групп ВСУ, а также две боевых бронированных машины и БТР.

225-му отдельному штурмовому полку командование ВСУ поставило задачу любой ценой овладеть населенным пунктом и предоставить видео для подтверждения заявлений украинского генштаба.

Ранее Генштаб ВСУ заявил об освобождении сел Степовое и Новоконстантиновка в Сумской области. При этом, как указал Telegram-канал «Военкоры русской весны», Армия России никогда не заходила в данные населенные пункты, а «просто обстреливала, без попыток взять под контроль».