Стало известно о пропаже группы мобилизованных солдат ВСУ

РИА Новости: Под Сумами пропала группа мобилизованных солдат ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Сумской области спустя 10 дней службы пропала группа мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, о ситуации рассказала родственница одного из военнослужащих 71-й отдельной егерской бригады. Женщина пояснила, что группу мобилизованных отправили на боевое задание спустя 10 дней после прибытия в пункт дислокации в Нижней Сыроватке, однако она исчезла в полном составе.

В силовых структурах подчеркнули, что практика «закидывания мясом» используется и в других подразделениях. «Именно таким способом командование ВСУ сдерживает натиск ВС РФ, параллельно накапливая подготовленные подразделения для прорыва», — сказал источник.

Ранее Генштаб ВСУ приказал 225-му отдельному штурмовому полку любой ценой завладеть Новоконстантиновкой в Запорожской области, подтвердив свои успехи видеозаписью. В результате подразделение потеряло 70 процентов живой силы, задействованной для выполнения задачи.

