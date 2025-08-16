Страна ЕС заметила одно изменение в мире после встречи Путина и Трампа

Глава МИД Венгрии Сийярто: Мир стал безопаснее после встречи Путина и Трампа

Мир стал безопаснее после встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мир становится безопаснее, пока существует диалог между США и Россией на высоком уровне», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Сийярто отметил, что Путин и Трамп «заслуживают уважения» за проведение подобного саммита. По его словам, их встреча вновь доказала, что украинский конфликт может быть урегулирован только за столом переговоров.

Ранее журналист Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на источник сообщил, что в результате встречи президентов России и США достигнуто соглашение по прекращению огня в воздухе на Украине.