Стрельба очередями произошла в Москве

На северо-востоке Москвы слышали стрельбу очередями

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу из охолощенного автомата в московском лесу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел северо-востоке столицы. В результате происшествия никто не пострадал. Задержанных доставили в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства.

Как рассказали Telegram-каналу Shot очевидцы, звук был похож на автоматные очереди. Серия выстрелов раздалась не менее трех раз.

Ранее на севере Москвы во дворе ЖК неизвестный пьяный мужчина устроил стрельбу. Инцидент попал на видео.