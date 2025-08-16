Силовые структуры
08:35, 16 августа 2025Силовые структуры

Стрельба очередями произошла в Москве

На северо-востоке Москвы слышали стрельбу очередями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу из охолощенного автомата в московском лесу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел северо-востоке столицы. В результате происшествия никто не пострадал. Задержанных доставили в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства.

Как рассказали Telegram-каналу Shot очевидцы, звук был похож на автоматные очереди. Серия выстрелов раздалась не менее трех раз.

Ранее на севере Москвы во дворе ЖК неизвестный пьяный мужчина устроил стрельбу. Инцидент попал на видео.

