Мигранты в Москве устроили перестрелку во дворе школы

В Москве полиция пресекла ночную драку и перестрелку мигрантов во дворе школы

Жители Рязанского района Москвы пожаловались на драку, в которой принимали участие мигранты, и звуки перестрелки во дворе школы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции и Росгвардии справились с беспорядками, однако жильцы «Кварталов 21/19» уверены, что ситуация повторится, и написали заявление в управу Рязанского района.

Речь идет о том, что жилой комплекс изолирован от остальных зданий из-за железнодорожных путей и промзоны, поэтому вдоль бульвара сформировался «анклав мигрантов».

Они проживают в хостелах по соседству и работают тут же на стройках. По словам местных жителей, приезжие часто напиваются, валяются на газонах и устраивают разборки. Школа, где произошла драка, откроется в сентябре, поэтому у родителей возникают опасения по поводу безопасности обучения там детей.

Ранее Mash сообщил, что в новом учебном году в школах Центральной России станет в 10 раз меньше детей мигрантов, потому что те проваливают обязательный тест по русскому языку. В частности, в прошлом году в Калужской области в школы поступили 250 иностранцев, а уже тест пока прошли только 36 детей.