Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:07, 16 августа 2025Силовые структуры

Мигранты в Москве устроили перестрелку во дворе школы

В Москве полиция пресекла ночную драку и перестрелку мигрантов во дворе школы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Жители Рязанского района Москвы пожаловались на драку, в которой принимали участие мигранты, и звуки перестрелки во дворе школы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Приехавшие на вызов сотрудники полиции и Росгвардии справились с беспорядками, однако жильцы «Кварталов 21/19» уверены, что ситуация повторится, и написали заявление в управу Рязанского района.

Речь идет о том, что жилой комплекс изолирован от остальных зданий из-за железнодорожных путей и промзоны, поэтому вдоль бульвара сформировался «анклав мигрантов».

Они проживают в хостелах по соседству и работают тут же на стройках. По словам местных жителей, приезжие часто напиваются, валяются на газонах и устраивают разборки. Школа, где произошла драка, откроется в сентябре, поэтому у родителей возникают опасения по поводу безопасности обучения там детей.

Ранее Mash сообщил, что в новом учебном году в школах Центральной России станет в 10 раз меньше детей мигрантов, потому что те проваливают обязательный тест по русскому языку. В частности, в прошлом году в Калужской области в школы поступили 250 иностранцев, а уже тест пока прошли только 36 детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц обещал Украине одну вещь после саммита на Аляске

    Яхта «Мечта» за миллион долларов загорелась на Волге и попала на видео

    Российские войска помогли бойцу Нацгвардии Украины отомстить его сослуживцам

    В Европарламенте призвали понять Россию

    Мигранты в Москве устроили перестрелку во дворе школы

    Зеленский предсказал активизацию наступления России

    Отказ Путина и Трампа отвечать на вопросы журналистов на саммите объяснили

    В Ставрополе на год отложили концерт Xolidayboy

    Журова рассказала о значении встречи Путина и Трампа для российского спорта

    Два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости