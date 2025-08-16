Число поступивших в школы Центральной России детей мигрантов снизилось в несколько раз

Mash: В школах Центральной России станет почти в 10 раз меньше детей мигрантов

В новом учебном году в школах Центральной России станет в 10 раз меньше детей мигрантов, которые массово проваливают обязательный тест по русскому языку. Их число оценил Mash в Telegram.

С апреля будущим первоклассникам необходимо продемонстрировать умение вести диалог и владение лексикой, а второклассникам и старше — грамотность.

Как выяснило издание, в Калужской области в 2024 году в школы поступили 250 иностранцев, а уже этим летом заявки подал 91 человек, из которых прошли тест только 36 детей. Похожие показатели в Воронежской области. Там из 16 сдававших тест мигрантов в школы взяли только 8. При этом годом раньше в средние общеобразовательные учреждения региона поступили около 200 детей приезжих.

Кроме того, в Туле из 62 тестируемых в школы приняли 30 человек. В свою очередь, в Тверской области по указанию властей информацию не разглашают, отмечают авторы поста.

У тех, кто не прошел тестирование, будет возможность попытаться повторно до 1 сентября. Тех, кто провалит испытание, направят на курсы по русскому языку.

Ранее в Госдуму вновь внесли законопроект о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов. Как следует из пояснительной записки, увеличение числа детей приезжих в российских школах привело к нехватке более 900 тысяч мест. Особенно этот дефицит ощущается в активно застраиваемых районах. Парламентарии также предложили ограничить до трех число попыток прохождения школьниками-иностранцами тестирования на знание русского языка. Первый вариант законопроекта был внесен в июле, однако его отклонили.