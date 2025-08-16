Трамп оценил свои отношения с Путиным

Трамп назвал отношения с Путиным очень хорошими

Президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошими» свои отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время пресс-конференции после первого этапа переговоров на Аляске, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Американский лидер также сообщил, что в ходе встречи удалось достичь существенного прогресса. Однако, по его словам, остается несколько пунктов, по которым стороны не договорились, в том числе достаточно важных.

Ранее Путин оценил переговоры с Трампом. По его словам, беседа прошла в конструктивной и уважительной атмосфере.