Трамп высоко оценил встречу с Путиным

Трамп назвал конструктивной встречу с Путиным на Аляске

Американский президент Дональд Трамп охарактеризовал прошедший саммит с главой РФ Владимиром Путиным как конструктивный, во многом удалось достигнуть договоренностей. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции с журналистами по итогам встречи на Аляске.

По словам Трампа, остается всего несколько пунктов, по которым не удалось достичь договоренностей, в том числе достаточно важных. Также американский лидер пообещал созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после завершения встречи.

Ранее в ходе своей речи Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность Украины. Тем временем глава Белого дома сказал, что выйдет из переговоров по Украине при одном условии.