Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны на фоне переговоров с Путиным

Если не победа Трампа на президентских выборах США, то конфликт на Украине перерос бы в третью мировую войну. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Если бы я не выиграл выборы и не делал этого, то прямо сейчас мы могли быть в третьей мировой войне», — отиетил Трамп.

В пятницу, 15 августа, российский президент Владимир Путин прилетел в Анкоридж и встретился с Трампом. Саммит на Аляске стал седьмой очной встречей глав государств.

Общение делегаций состоялось на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В эти минуты журналисты собираются в зале, где начнется вторая часть саммита — пресс-конференция по итогам встречи в формате «три на три».