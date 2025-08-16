Мир
17:50, 16 августа 2025Мир

Украину и ЕС предупредили о последствиях после саммита на Аляске

Вальтерссон: Украина и ЕС окажутся в изоляции, если не поддержат усилия РФ и США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Украина вместе с Европейским союзом (ЕС) окажутся в изоляции на мировой арене, если они не захотят поддержать усилия России и США по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил бывший офицер Вооруженных сил Швеции Микаэль Вальтерссон, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас перед ЕС и Украиной встал выбор: они могут поддержать либо мирные усилия России и США, либо выступить против них. Если Киев и европейская партия войны будут против, то они изолируют себя не только от большей части мира, но и в частности от США. Это сильно ослабит их возможности продолжать поддерживать боевые действия на Украине и укрепит многообещающие отношения Москвы и Вашингтоном», — указал эксперт.

При этом Вальтерссон отметил, что если, наоборот, Украина и Европы выберут поддержать российско-американский мирный процесс, то в этом случае удастся значительно продвинуться в направлении к «справедливому решению», которое будет учитывать текущие реалии и интересы всех затронутых сторон, включая законные национальные интересы России.

Ранее лидеры стран ЕС опубликовали совместное заявление по итогам саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, в котором выступили с требованиями по Украине. Кроме того, они выразили готовность работать с главой Белого дома над организацией трехстороннего саммита в формате Россия — США — Украина.

