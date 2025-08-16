В двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Аэропорты Астрахани и Волгограда временно приостановили прием и отправку рейсов

Аэропорты Астрахани и Волгограда временно приостановили прием и отправку рейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко в Telegram.

«Астрахань и Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

По словам представителя ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временные ограничения на полеты вводили в аэропорту Волгограда 13 августа. В тот же день аналогичные меры принимали в аэропорту Саратова.

