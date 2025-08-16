Мир
23:12, 16 августа 2025

В МИД России подтвердили разговор Лаврова и Фидана

МИД России: Лавров и Фидан обсудили итоги саммита РФ и США на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом итоги саммита РФ и США на Аляске. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве также отметили, что стороны обсудили график предстоящих двусторонних контактов.

Саммит российского и американского лидера приняла военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Беседа проходила в формате «три на три» — от президента США Дональда Трампа также были госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф, к российскому лидеру Владимиру Путину на узкоформатной встрече присоединились Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

