В МИД России подтвердили разговор Лаврова и Фидана

МИД России: Лавров и Фидан обсудили итоги саммита РФ и США на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом итоги саммита РФ и США на Аляске. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве также отметили, что стороны обсудили график предстоящих двусторонних контактов.

Саммит российского и американского лидера приняла военная база Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Беседа проходила в формате «три на три» — от президента США Дональда Трампа также были госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф, к российскому лидеру Владимиру Путину на узкоформатной встрече присоединились Сергей Лавров и советник президента России по международным делам Юрий Ушаков.