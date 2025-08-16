В Польше заявили о крупной победе Путина

Rzeczpospolita: Саммит с Трампом на Аляске стал крупной победой Путина

Прошедший саммит с президентом США Дональдом Трампом на Аляске стал победой лидера России Владимира Путина. Об этом заявила польская газета Rzeczpospolita.

«Для Путина саммит в США уже является крупной победой, которую он может представить как доказательство того, что давние попытки Запада изолировать Россию провалились и Москва возвращает себе законное место за международным столом», — пишет издание.

Встреча Путина и Трампа состоялась на Аляске в ночь на 16 августа.

Президент США оценил итоги переговоров «на десять из десяти». Путин же сказал, что диалог с Трампом был хорошим.