В Польше заявили о крупной победе Путина

Прошедший саммит с президентом США Дональдом Трампом на Аляске стал победой лидера России Владимира Путина. Об этом заявила польская газета Rzeczpospolita.
«Для Путина саммит в США уже является крупной победой, которую он может представить как доказательство того, что давние попытки Запада изолировать Россию провалились и Москва возвращает себе законное место за международным столом», — пишет издание.
Встреча Путина и Трампа состоялась на Аляске в ночь на 16 августа.
Президент США оценил итоги переговоров «на десять из десяти». Путин же сказал, что диалог с Трампом был хорошим.