В Раде подвели итог встречи Путина и Трампа для Украины

Дубинский: США больше не отвечают за Украину

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показала, что Соединенные Штаты больше не отвечают за Украину. Такой итог переговоров подвел депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Теперь или сами (но не долго, как УНР), либо с РФ и выполнением их политических условий: выборы, права русскоязычных, церковь, федерализация, отказ от компенсаций и возмещения убытков», — написал Дубинский.

Депутат отметил, что Трамп донесет эту позицию до украинского лидера Владимира Зеленского во время встречи в Вашингтоне.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала прошедшие переговоры между лидерами России и США. Политик отметила, что теперь достичь соглашения по Украине стало возможно, хотя сделать это все еще сложно.