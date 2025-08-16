В России назвали важные результаты встречи Путина и Трампа

Сенатор Климов: Разговор Путина и Трампа не был поединком

Переговоры между лидерами двух стран проводились для того, чтобы найти правильную формулу дальнейшего взаимодействия, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Климов подчеркнул, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа проходила уединенно, и с американской стороны было сделано все возможное, чтобы исключить влияние третьих сил. Благодаря этому разговор шел не о том, будут ли Москва и Вашингтон сотрудничать о том, как дальше будет развиваться уже намеченная формула взаимодействия.

«И в этой формуле есть очень важный элемент — это взаимовыгодное финансово-экономическое сотрудничество. Для этого тоже есть немало оснований. Смотрите указ президента России, который изменяет ситуацию с работой крупных американских энергокомпаний на территории нашей страны. Есть и другие признаки. Продолжается российско-американский диалог на дипломатическом уровне относительно возобновления полетов между нашими государствами», — указал сенатор.

Есть очень много вопросов, требующих практического решения, но это именно вопросы, требующие решения. Андрей Климов сенатор

Климов подчеркнул, что в сравнении с тем, что было в последние четыре года между странами, во время переговоров был сделан очень большой позитивный шаг вперед. Он добавил, что России и США необходимо наверстывать отношения, которые начали портится начиная с 2012 года, но с учетом изменяющегося мира.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп общались 2 часа 45 минут — дольше, чем на любой из их предыдущих встреч. По словам посла России в США Александра Дарчиева, атмосфера переговоров была «в целом позитивной».