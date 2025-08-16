Россия
13:08, 16 августа 2025Россия

В российском регионе на Волге сгорела яхта

В Саратовской области загорелось судно с шестью пассажирами на борту
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

На Волге в Хвалынском районе Саратовской области загорелась яхта. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета (СК) по региону.

На борту судна в этот момент было шесть пассажиров. Все они благополучно эвакуировались.

«В результате инцидента судно получило значительные повреждения, пассажиры смогли высадиться и не пострадали», — подчеркнули представители СК.

В данный момент следователи осматривают место пожара, причины возгорания до сих пор выясняются. После осмотра будет установлен размер ущерба от произошедшего.

Ранее сообщалось, что рядом с домом певца Филиппа Киркорова в Красногорске загорелся особняк миллиардера. Его владельцем оказался глава корпорации ASG Алексей Семин.

