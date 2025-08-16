Россия
08:39, 16 августа 2025Россия

В Совфеде прокомментировали саммит РФ и США на Аляске

Сенатор Клишас: Встреча на Аляске подтвердила стремление РФ к справедливому миру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Саммит на Аляске подтвердил стремление России к долгосрочному и справедливому миру. Таким образом встречу РФ и США в Анкоридже прокомментировал в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Задачи специальной военной операции будут выполнены либо военным, либо дипломатическим путем. Никакого "прекращения огня без всяческих условий" не будет, несмотря на то, что фронт обрушается и российские войска освобождают все новые и новые территории», — написал он.

Сенатор добавил, что на повестке — новая архитектура европейской и международной безопасности, и всем необходимо это принять.

Ранее газета Financial Times сообщила, что прошедший саммит в Анкоридже между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом отражает меняющуюся политику Соединенных Штатов в отношении Украины.

