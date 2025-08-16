Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:22, 16 августа 2025Мир

В США заметили изменение политики по Украине на фоне встречи Путина и Трампа

FT: Встреча Путина и Трампа показала изменение политики США в отношении Украины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Прошедший саммит в Анкоридже между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом отражает меняющуюся политику Соединенных штатов Америки (США) в отношении Украины. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на бывшего старшего директора по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрика Грина.

Грин, подводя итоги переговоров РФ и США, отметил «неумолимое» ослабление позиций Киева. Он также заявил, что Вашингтон теряет все больше своих рычагов влияния, поднимая фундаментальные вопросы о видении Трампом европейской безопасности и позиций Украины и России в ней.

Встреча российского и американского лидеров с участием их делегаций прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон, расположенной на Аляске. Общение между сторонами шло в формате «три на три». Беседа за закрытыми для СМИ дверями длилась практически три часа. По ее итогам Путин и Трамп вышли к журналистам и сделали несколько завлений.

Трамп в своей речи сказал, что пока к определенной сделке не пришли. При этом хозяин Белого дома все же подчеркнул настроенность главы РФ на завершение украинского кризиса. Российский лидер снова напомнил о необходимости устранить первопричины конфликта и понадеялся на то, что киевская сторона не сорвет наметившийся прогресс в урегулировании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия — очень большая держава. А Украина — нет». Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому

    Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области увеличилось

    Трамп показал Путину «скрытые от любопытных глаз» истребители

    В Совфеде прокомментировали саммит РФ и США на Аляске

    Во Франции прокомментировали встречу на Аляске словами «Европа ушла из истории»

    Стрельба очередями произошла в Москве

    В Британии увидели намек в словах Путина на саммите с Трампом

    В США заметили изменение политики по Украине на фоне встречи Путина и Трампа

    Россиянам рассказали о новом тренде на микро-пенсии

    В Госдуме рассказали о повышении пенсий и зарплат у некоторых россиян с октября

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости