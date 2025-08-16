В США рассказали о «победах» Путина на встрече с Трампом

NYT: Путин добился некоторых успехов на саммите на Аляске

Президент России Владимир Путин добился «некоторых успехов» на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Об этом пишет New York Times (NYT).

Как отмечается в публикации, российский лидер «добился визита в США», при этом по прибытии в страну его ожидал теплый прием. Кроме того, он «получил очередную отсрочку вторичных санкций против России», пишет NYT.

Ранее Путин пригласил американского лидера в Москву. Трамп назвал его предложение интересным. «Меня могут за это немного покритиковать, но я могу представить, что это возможно», — сказал он.