02:55, 16 августа 2025Мир

В США рассказали о «победах» Путина на встрече с Трампом

NYT: Путин добился некоторых успехов на саммите на Аляске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент России Владимир Путин добился «некоторых успехов» на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. Об этом пишет New York Times (NYT).

Как отмечается в публикации, российский лидер «добился визита в США», при этом по прибытии в страну его ожидал теплый прием. Кроме того, он «получил очередную отсрочку вторичных санкций против России», пишет NYT.

Ранее Путин пригласил американского лидера в Москву. Трамп назвал его предложение интересным. «Меня могут за это немного покритиковать, но я могу представить, что это возможно», — сказал он.

